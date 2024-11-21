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13:29, 21 ноября 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности о стрелявшем в охотников на бобров россиянине

Shot: стрелявший в охотников на бобров сам оказался заядлым охотником
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Стрелявший в охотников на бобров мужчина сам оказался заядлым охотником. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, стрелком оказался 41-летний Роман Мельцер, который сам является охотником и в момент происшествия стрелял по птицам. По его версии в людей он попал случайно. Задержанный регулярно ходит на охоту и выкладывает фото трофеев, указал источник.

Один из пострадавших получил сквозное ранение бедра, а второй — прямое попадание в сердце, что оказалось летальным.

Ранее сообщалось, что мужчину задержали за стрельбу в охотников на бобров.

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