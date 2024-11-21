Раскрыты подробности о стрелявшем в охотников на бобров россиянине

Shot: стрелявший в охотников на бобров сам оказался заядлым охотником

Стрелявший в охотников на бобров мужчина сам оказался заядлым охотником. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, стрелком оказался 41-летний Роман Мельцер, который сам является охотником и в момент происшествия стрелял по птицам. По его версии в людей он попал случайно. Задержанный регулярно ходит на охоту и выкладывает фото трофеев, указал источник.

Один из пострадавших получил сквозное ранение бедра, а второй — прямое попадание в сердце, что оказалось летальным.

Ранее сообщалось, что мужчину задержали за стрельбу в охотников на бобров.