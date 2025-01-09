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07:04, 9 января 2025Мир

В США назвали неожиданную причину желания Трампа купить Гренландию

NYP: Трамп хочет установить контроль над Гренландией, чтобы послать сигнал Китаю
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Allison Robbert / Pool / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп хочет получить контроль над Гренландией, чтобы послать мощный сигнал Китаю. Об этом заявила газета The New York Post со ссылкой на источник.

«Направить Пекину мощный, хорошо продуманный сигнал. Не просто разговоры, а действия», — пишет издание. Как утверждает собеседник издания, политик закладывает «фундамент доктрины Трампа».

По словам внештатного научного сотрудника «Атлантического совета» (признан в России нежелательной организацией) Алекса Плитсаса, заинтересованность Трампа в покупке Гренландии можно объяснить двумя причинами. Во-первых, наличием на территории острова крупных месторождений редкоземельных элементов, необходимых для «критически важной обороны и производства электроники».

«Во-вторых, Гренландия имеет законные большие притязания на Арктику, что обеспечит США более сильные позиции в условиях усиления конкуренции за судоходство и ресурсы», — объяснил Плитсас.

Ранее Трамп допустил захват Гренландии и Панамского канала силой. Он подчеркнул, что они необходимы Штатам «для экономической безопасности».

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