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13:51, 9 января 2025Мир

В США признали неспособность помочь Украине поставками оружия

Reuters: США передали Украине большую часть обещанного оружия, но это не помогло
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Maksym Kishka / Reuters

США передали Украине большую часть обещанного оружия, но это не помогло изменить обстановку на поле боя в пользу Киева. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По словам собеседника агентства, передача администрацией президента США Джо Байдена танков Abrams, баллистических ракет ATACMS и истребителей F-16 «не привела к серьезным результатам для Украины на поле боя».

Чиновник подчеркнул, что большая часть обещанного Киеву оружия уже доставлена, но еще часть в настоящее время находится в пути. При этом, по его словам, запасы критических вооружений украинской стороны находятся «в хорошем состоянии».

Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден до ухода с поста президента страны объявит о новых санкциях против России. Детали будущих ограничений не уточняются, однако отмечается, что помощники действующего американского лидера информируют команду избранного президента США Дональда Трампа о предпринимаемых шагах.

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