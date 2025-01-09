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14:17, 9 января 2025Интернет и СМИ

Варламов посетил Исландию и раскрыл одну особенность страны

Варламов рассказал, что в Исландии четырехдневная рабочая неделя
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: varlamov / YouTube (внесен Минюстом в реестр иноагентов)

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) посетил Исландию и раскрыл одну особенность страны. Видео из поездки доступно на YouTube.

Варламов рассказал, что в Исландии официально утверждена четырехдневная рабочая неделя. При этом, как подчеркнул блогер, зарплаты работников остались прежними. «Исландия провела эксперимент с четырехдневкой с 2020 по 2022 год. Результаты — супер: работники меньше уставали, были более продуктивными, стали меньше выгорать и больше внимания уделять балансу между работой и личной жизнью, а выручка компаний осталась прежней и даже увеличилась», — пояснил он.

При этом Варламов выразил мнение, что переход на четырехдневную рабочую неделю не является панацеей и может не пойти на пользу многим сферам бизнеса. «Особенно любопытно узнать, повлияет ли это на демографию, данных от ученых пока мало, чтобы делать выводы, так что будем ждать апдейтов», — заключил блогер.

Ранее Варламов посетил Японию и рассказал об удивившей его особенности страны. Он отметил, что японцы отличаются опрятностью. По его словам, он ни разу не видел местных жителей в старой одежде, неопрятных или грязных.

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