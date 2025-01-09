Вероятность независимости Гренландии после слов Дании оценили

Лукьянов: слова о независимости Гренландии стали следствием давления Трампа

Слова Министерства иностранных дел Дании о возможной независимости Гренландии стали следствием давления избранного президента США Дональда Трампа и его заявлений о присоединении арктического острова. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

«Власти Дании никогда не отрицали право жителей Гренландии на самоопределение. Однако на фоне риторики Дональда Трампа нынешнее заявление главы МИД королевства заслуживает внимания», — отметил исследователь. Он подчеркнул, что с учетом правления островом сепаратистских властей, подобные заявления со стороны американского лидера активизировали дискуссии о независимости.

Также в беседе с изданием профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ и эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко напомнил, что Гренландия никогда не управлялась эффективно со стороны Дании и по многим вопросам де-факто суверенна. Он также добавил, что на протяжении последних десятилетий остров интегрирован в американские военные структуры.

Ранее стало известно, что премьер-министр Гренландии Муте Эгеде встретится с королем Дании Фредериком Х, чтобы обсудить заявления Трампа о необходимости уступить остров. Подобным планам предшествовали слова 47-го президента Соединенных Штатов о необходимости заполучить арктический объект ради безопасности «свободного мира».