ТАСС: ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ к западу от Курахово

Опорный пункт подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), покинувших Курахово, был уничтожен к западу от города ударами артиллерии ВС России. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на силовые структуры.

Как отмечает источник агентства, подразделения украинской армии оборудуют опорные пункты в треугольнике Андреевка — Константинополь — Улаклы к западу от Курахово. «Один из таких в районе Андреевки уничтожен массированными ударами артиллерии», — указано в сообщении силовых структур.

Отмечается, что ВСУ пытаются укрепить свои позиции к западу от покинутого города.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что ВС России начали зачистку села Славянка на западе Донецкой народной республики (ДНР) от разрозненных групп украинских войск. Он также подчеркнул, что село Славянка находится к северу от города Курахово, до этого освобожденного Российской армией.