Рогов сообщил о зачистке ВС России села к северу от Курахово

Рогов: ВС России начали зачистку села Славянка к северу от Курахово

Вооруженные силы (ВС) России начали зачистку села Славянка на западе Донецкой народной республики (ДНР) от разрозненных групп украинских войск. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Начата зачистка Славянки от разрозненных групп противника. Враг продолжает откатываться к западным границам ДНР», — рассказал он.

Рогов также подчеркнул, что село Славянка находится к северу от города Курахово, до этого освобожденного Российской армией.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис назвал первую неделю 2025 года катастрофой для Украины, поскольку контратака в Курской области оказалась провальной, а город Курахово перешел под контроль российских военных. «Это мрачная история. Что теперь будут делать украинцы?» — задался он вопросом.