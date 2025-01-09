Министр Григорьян: в Курской области повреждены свыше 70 учреждений культуры

Вооруженные силы Украины (ВСУ) разрушили или повредили свыше 76 культурных учреждений в Курской области. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра культуры региона Роберт Григорьян, его цитирует ТАСС.

«76 зданий, которые разрушены либо пострадали. Ущерб мы еще не подсчитывали, сначала нужно обследовать помещения. Среди поврежденных зданий есть объекты культурного наследия, например, Глушковская детская школа искусств и филиал Краеведческого музея, которые находились в одном здании», — сообщил он.

Кроме того, серьезные повреждения получил Дом культуры Суджанского района в Судже, а также Дом культуры в Коренево. После обстрела ВСУ разрушен Дом культуры в Рыльске.

Бои в Курской области продолжаются с начала августа 2024 года, в регионе действует режим ЧС и контртеррористической операции. В Кремле в декабре заявляли, что ситуация в приграничном российском регионе близка к развязке.