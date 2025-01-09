Взрывы раздались в двух регионах Украины

В Киевской и Черкасской областях прогремели взрывы

Взрывы раздались в Киевской и Черкасской областях Украины. Об этом пишет телеканал ТСН в Telegram.

Другие детали не приводятся.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, ранее в этих регионах была объявлена воздушная тревога.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России ударили по радиоприборному заводу в городе Смела Черкасской области. Взрыв на объекте снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) прогремел около 1:00 6 января. По данным подполья, на территории завода распределяются грузы для последующих поставок ВСУ на различных направлениях фронта.