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02:44, 9 января 2025Бывший СССР

Взрывы раздались в двух регионах Украины

В Киевской и Черкасской областях прогремели взрывы
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Diana Vyshniakova / Unsplash

Взрывы раздались в Киевской и Черкасской областях Украины. Об этом пишет телеканал ТСН в Telegram.

Другие детали не приводятся.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, ранее в этих регионах была объявлена воздушная тревога.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России ударили по радиоприборному заводу в городе Смела Черкасской области. Взрыв на объекте снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) прогремел около 1:00 6 января. По данным подполья, на территории завода распределяются грузы для последующих поставок ВСУ на различных направлениях фронта.

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