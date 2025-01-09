Задержание девушки за передачу данных о ВС России Украине попало на видео

ФСБ показала видео задержания 18-летней девушки за передачу данных о Российской армии Украине. Запись опубликовал ТАСС.
На кадрах силовики заходят в дом к подозреваемой и отвозят ее в отделение на допрос.
Как утверждается, в апреле 2023 года девушка передавала украинскому куратору сведения о местах дислокации военнослужащих Вооруженных сил России (ВС РФ). Против нее возбуждено дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.
Жительница Херсонской области арестована. Ей грозит до 20 лет колонии.