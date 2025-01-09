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14:05, 9 января 2025Бывший СССР

Зеленский прибыл в Германию на заседание в формате «Рамштайн»

Зеленский прибыл в Германию на заседание по Украине в формате «Рамштайн»
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию на 25-е заседание Контактной группы по Украине, которое состоится на авиабазе «Рамштайн». Об этом сообщило издание «Мы Украина» в своем Telegram-канале.

Всего в заседании принимают участие министры обороны 54 стран. Отмечается, что на полях «Рамштайн» у украинского лидера запланировано несколько встреч.

Ранее Зеленский сообщал, что в рамках заседания «Рамштайн» он планировал провести переговоры с партнерами на уровне министров обороны и военных командующих. Он также назвал ключевым вопросом для Украины продолжение усиления противовоздушной обороны (ПВО) страны.

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