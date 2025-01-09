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11:43, 9 января 2025Из жизни

Женщина ошиблась номером и попала под арест

В США женщина попыталась купить наркотики у следователя и попала под арест
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

В штате Флорида, США, женщина ошиблась номером и попыталась купить наркотики у следователя из отдела по борьбе с запрещенными веществами. Об этом сообщает WTVY.

31 декабря 41-летняя Октавия Уэллс решила купить фентанил перед отъездом из города. Для этого женщина написала по номеру, который, как она думала, принадлежит наркодилеру. Однако на самом деле Уэллс перепутала номера, и ее сообщения пришли сотруднику офиса шерифа округа Бей.

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Следователь подыграл Уэллс и назначил ей встречу на заправочной станции якобы для продажи наркотиков. Женщина пришла в оговоренное место и попалась. Пришедшие на встречу следователи арестовали ее.

Ранее сообщалось, что в штате Миссисипи, США, мужчина хотел предложить наркотики другу, но случайно написал человеку, оказавшемуся полицейским. Сотрудник полиции отправил мужчине фотографию в форме и со значком в руках, после чего их переписка завершилась.

ЖЗЛ
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