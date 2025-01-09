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15:16, 9 января 2025Экономика

Жильцы дома в российском городе пожаловались на фекальный подвал

Жильцы дома в Воронеже пожаловались на затопленный фекалиями подвал
Александра Качан (Редактор)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Жильцы одного из домов в Воронеже пожаловались на неприятный запах, который распространяется из-за затопленного фекалиями подвала. Об этом сообщает газета «Вести Воронеж».

По словам собственников, канализационные стоки заливают подвал с конца декабря 2024 года. Жильцы обращались в управляющую компанию с просьбой решить проблему, однако безрезультатно. «В течение почти двух недель нет никаких действий по устранению аварийной ситуации», — рассказал собеседник издания.

Жильцы поделились фото подвала, на которых можно увидеть залитый темно-коричневой жидкостью пол помещения. Как отметили недовольные, зловонный запах начал проникать в квартиры.

Ранее жильцы дома в Биробиджане возмутились холоду в квартирах и фекальному катку в подвале, который образовался после затопления помещения канализационными стоками.

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