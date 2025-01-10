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09:41, 10 января 2025Ценности

59-летняя Брук Шилдс поделилась снимком в бикини

59-летняя актриса Брук Шилдс поделилась снимком в бикини
Мария Винар

Фото: @brookeshields

Американская актриса Брук Шилдс поделилась снимком с отдыха на пляже. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

59-летняя звезда «Голубой лагуны» предстала на размещенном фото в бикини шоколадного цвета, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок со средней посадкой. Кроме того, она позировала перед камерой с золотым ожерельем, украшенным зеленым камнем, и распущенными волосами. Ее внешний вид дополнила соломенная шляпа.

«Лучшая новогодняя поездка», — подписала знаменитость пост, который набрал 89,6 тысяч лайков.

Ранее Брук Шилдс рассказала об интимной пластике, которую сделал хирург без ее согласия. В своих мемуарах актриса призналась, что после проведения манипуляции врач, по ее словам, добавил «небольшой бонус».

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