Байден сравнил охваченный пожарами Лос-Анджелес с местом бомбардировок

Президент США Джо Байден заявил, что Лос-Анджелес настолько сильно пострадал от лесных пожаров, что его можно сравнить с местом проведения боевых действий. Его слова приводит РИА Новости.

«Это напомнило мне место проведения военных действий, после бомбардировок», — сказал американский лидер.

Он отметил, что в одном из крупнейших городов страны наблюдаются «очевидные признаки мародерства». В то же время президент раскритиковал «демагогов, стремящихся выгадать на дезинформации, связанной с катастрофой».

Мощный пожар бушует в Калифорнии с 7 января. Огонь быстро распространился из-за сильного ветра и засухи, охватив престижный район Пасифик Палисейдс. В Лос-Анджелесе объявлено чрезвычайное положение, на дорогах образовались пробки.