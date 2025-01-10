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22:08, 10 января 2025Мир

Байден сравнил охваченный пожарами Лос-Анджелес с местом бомбардировок

Байден сравнил охваченный пожарами Лос-Анджелес с местом бомбардировок
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press

Президент США Джо Байден заявил, что Лос-Анджелес настолько сильно пострадал от лесных пожаров, что его можно сравнить с местом проведения боевых действий. Его слова приводит РИА Новости.

«Это напомнило мне место проведения военных действий, после бомбардировок», — сказал американский лидер.

Он отметил, что в одном из крупнейших городов страны наблюдаются «очевидные признаки мародерства». В то же время президент раскритиковал «демагогов, стремящихся выгадать на дезинформации, связанной с катастрофой».

Мощный пожар бушует в Калифорнии с 7 января. Огонь быстро распространился из-за сильного ветра и засухи, охватив престижный район Пасифик Палисейдс. В Лос-Анджелесе объявлено чрезвычайное положение, на дорогах образовались пробки.

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