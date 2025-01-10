Байден захотел покрыть все расходы на ликвидацию пожаров в Калифорнии

Байден: правительство покроет все расходы на ликвидацию пожаров в Калифорнии

Президент США Джо Байден заявил, что федеральное правительство покроет 100 процентов расходов на первоначальные меры реагирования и ликвидацию последствий пожаров в Калифорнии. Об этом сообщает ABC News.

«Затраты на расчистку завалов огромны, просто гигантские. Стоимость замены жилья растет почти в геометрической прогрессии. Любой может назвать вам цифру, но они понятия не имеют, о чем говорят. Это очень, очень, очень много», — отметил американский лидер.

Байден подчеркнул, что чиновникам Калифорнии следует также «не жалеть средств, чтобы сделать то, что необходимо».

Деньги пойдут на строительство временных убежищ, расчистку завалов, выплату зарплат спасателям и многое другое.

Ранее аналитики JPMorgan оценили ущерб от пожаров в Калифорнии в 50 миллиардов долларов. Показатель за сутки вырос более чем вдвое. Специалисты объяснили, что это происходит из-за сложностей с тушением пожара и проблем с распространением огня на соседние районы.