Ущерб от пожаров в Калифорнии оценили

Ущерб от пожаров в штате достиг 50 миллиардов долларов. Об этом сообщили аналитики JPMorgan, передает Financial Times.
За сутки показатель вырос более чем вдвое. Специалисты объяснили, что это происходит из-за трудностей с тушением пожара и проблем с распространением огня на соседние районы.
Ранее избранный американский президент Дональд Трамп предложил губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому уйти в отставку на фоне сильных пожаров. Республиканец обвинил главу штата в том, что лучшие красивые районы США сгорают дотла.
Также стало известно, что полностью сгорел дом сына действующего президента США Джо Байдена Хантера стоимостью 4 миллиона долларов.