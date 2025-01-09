Ущерб от пожаров в Калифорнии оценили

Аналитики JPMorgan оценили ущерб от пожаров в Калифорнии в $50 млрд

Ущерб от пожаров в штате достиг 50 миллиардов долларов. Об этом сообщили аналитики JPMorgan, передает Financial Times.

За сутки показатель вырос более чем вдвое. Специалисты объяснили, что это происходит из-за трудностей с тушением пожара и проблем с распространением огня на соседние районы.

Ранее избранный американский президент Дональд Трамп предложил губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому уйти в отставку на фоне сильных пожаров. Республиканец обвинил главу штата в том, что лучшие красивые районы США сгорают дотла.

Также стало известно, что полностью сгорел дом сына действующего президента США Джо Байдена Хантера стоимостью 4 миллиона долларов.

