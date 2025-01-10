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22:17, 10 января 2025Мир

Ирландский журналист обратился к Западу с вопросом из-за Зеленского

Ирландский журналист Боуз: Запад передал сотни миллиардов диктатору Зеленскому
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Johanna Geron / Reuters

Запад передал сотни миллиардов неизбранному диктатору — украинскому президенту Владимиру Зеленскому, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

Он обратился к западным СМИ с вопросом из-за помощи Киеву. «Почему никто в западных СМИ не хочет говорить о том, что они передали сотни миллиардов неизбранному диктатору?» — написал он.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл призвал спросить Зеленского о заработанных на конфликте деньгах. По его мнению, у украинского лидера можно поинтересоваться, почему власти запрещают православную церковь, почему бомбят гражданское население России кассетными боеприпасами.

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