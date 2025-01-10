Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:57, 10 января 2025Россия

БПЛА самолетного типа сбит над российским регионом

Губернатор Богомаз: Беспилотник сбит над Брянской областью
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбит над Брянской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram.

Речь идет о беспилотнике самолетного типа, уточнил глава региона. Он был перехвачен дежурными средствами противовоздушной обороны.

Пострадавших и разрушений нет. О возможной принадлежности БПЛА Вооруженным силам Украины губернатор не сообщил.

9 января над Курской областью был сбит один беспилотник. Происшествие также не имело последствий для местных жителей и инфраструктуры региона.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Хинштейн раскрыл масштаб разрушений в Курской области

      Новый выброс мазута обнаружили у берегов Кубани

      Российская блогерша посоветовала девушкам брать одну вещь с собой на Бали

      Трамп допустил взаимную симпатию с Обамой

      Российский вратарь получил в австрийском клубе прозвище Путин

      Ценам на автомобили в России предсказали рост в полтора раза

      Крупнейший в России производитель фанеры купил три завода

      Украинский министр назвал представителя ЕС «клерком среднего звена»

      Полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на таксиста россиянина

      БПЛА самолетного типа сбит над российским регионом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше