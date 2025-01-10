БПЛА самолетного типа сбит над российским регионом

Губернатор Богомаз: Беспилотник сбит над Брянской областью

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбит над Брянской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram.

Речь идет о беспилотнике самолетного типа, уточнил глава региона. Он был перехвачен дежурными средствами противовоздушной обороны.

Пострадавших и разрушений нет. О возможной принадлежности БПЛА Вооруженным силам Украины губернатор не сообщил.

9 января над Курской областью был сбит один беспилотник. Происшествие также не имело последствий для местных жителей и инфраструктуры региона.