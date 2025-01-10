Давших разрешение на работу лагеря начальников осудят из-за покусанного собаками ребенка

В Забайкалье будут судить обвиняемых по делу о покусанном дворнягами мальчике

В Забайкальском крае будут судить начальников, давших разрешение на работу лагеря «Арахлее», в котором собаки покусали восьмилетнего ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, следователи установили, что директор и методист спортшколы олимпийского резерва № 1 знали, что в лагере частично нет забора, но подписали документы на его открытие. В июне 2024 года мальчик ушел за территорию, а в лесу на него напали дворняги. Ребенок получил много ран на голове, туловище и конечностях.

Школьника прооперировали, но восстановление до сих пор продолжается. Директор и методист обвиняются по статьям о превышении должностных полномочий и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее уголовное дело по статье о халатности возбудили в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) после нападения стаи бездомных собак на восьмилетнюю девочку.