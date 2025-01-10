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12:40, 10 января 2025Из жизни

Домашний тигр сбежал во Владивостоке и попал на видео

На лыжном склоне во Владивостоке заметили сбежавшего домашнего тигра
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Эксперты предположили, что амурский тигр, которого ранее заметили на базе отдыха «Лесная поляна» во Владивостоке, сбежал от хозяина. Об этом заявил гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, передает РИА Новости.

Тигр попал на видео, когда шел по лыжному склону в сторону лесного массива. Получив сообщение о хищнике, специалисты охотнадзора прибыли на базу отдыха, но так и не нашли его следов.

Арамилев отметил, что тигр на видеозаписи выглядит как детеныш, однако тигренок не смог бы самостоятельно пересечь такое большое расстояние. Эксперт предполагает, что замеченная кошка является домашней. «В районе Садгорода много коттеджей, и можно допустить, что в личных интересах кто-то содержит животное, — объяснил он. — Оно могло убежать и вернуться обратно, как зачастую происходит у животных, которых содержат в неволе».

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Директор центра «Амурский тигр» подчеркнул, что существует и третья версия. Согласно ей, тигр сбежал из зоопарка. В районе базы отдыха есть один зоопарк, однако, по словам Арамилева, его руководство не сообщало о каком-либо побеге. «Версия, что тигр дикий, маловероятная. Дикому тигру сложно пройти густонаселенную местность, не соблазниться на собаку и не попасть на камеры видеонаблюдения», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что в Хасанском районе Приморья сотрудники охотничьего надзора обнаружили амурского тигра с огнестрельным ранением. Выжить зверю не удалось.

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