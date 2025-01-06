В Приморье обнаружили амурского тигра с огнестрельным ранением

В Хасанском районе Приморья нашли застреленного амурского тигра

В Хасанском районе Приморья сотрудники охотничьего надзора обнаружили амурского тигра с огнестрельным ранением. Выжить зверю не удалось, сообщили РИА Новости представители прокуратуры края.

«Четвертого января у реки Туманной сотрудники охотнадзора парка "Хасан" обнаружили амурского тигра без признаков жизни с огнестрельным пулевым ранением в области правой лопатки», — проинформировали в охотнадзоре.

По факту случившегося организуют доследственную проверку, прокуратура взяла дело на контроль.

Ранее в Индии тигр напал на женщину, пока та собирала хворост, а затем съел ее. Все случилось в штате Мадхья-Прадеш, рядом с городом Бхопал.