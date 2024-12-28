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09:19, 28 декабря 2024Из жизни

Тигр растерзал собиравшую хворост женщину

В Индии тигр съел женщину, собиравшую хворост
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Jessica Weiller / Unsplash

В Индии тигр бросился на женщину и растерзал ее. Об этом сообщает Times of India.

Трагический инцидент произошел в штате Мадхья-Прадеш, недалеко от города Бхопал. Жительница одной из окрестных деревень, 45-летняя Бахни Дин собирала с односельчанками хворост в лесу, когда на нее набросился тигр. Испуганные женщины побежали в деревню за помощью. Однако вернувшиеся на место нападения члены поискового отряда нашли лишь останки Дин: тигр съел ее.

Три дня назад тигр растерзал мужчину в том же регионе. Нападения произошли недалеко от тигриного заповедника Бандхавгарх, в этом районе нередко видят диких животных. Департамент лесного хозяйства усиленно наблюдает за окрестностями, оповещая близлежащие деревни об опасности.
Для отслеживания тигров установлено около 16 камер-ловушек, для патрулирования региона привлечены дополнительные 30 сотрудников.

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Ранее сообщалось, что в Индии тигр растерзал и съел пожилого жителя штата Ассам. 60-летний мужчина пропал во время похода в лес за хворостом.

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