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15:17, 10 января 2025Экономика

Экс-глава «Яндекса» Волож сравнил отъезд из России с исходом из Египта

Экс-глава «Яндекса» Волож сравнил его продажу и отъезд из РФ с исходом из Египта
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Основатель и бывший глава «Яндекса», а ныне руководитель компании Nebius Аркадий Волож в интервью Bloomberg сравнил отъезд из России и продажу российских активов с библейским преданием об исходе евреев из Египта под предводительством Моисея.

Он указал, что ему действительно позволили уйти с некоторыми вещами, при продаже своего бизнеса он потерял не все. При этом Воложа удивляет, что он не сильно тоскует по дому. Также бизнесмен признал, что перестал читать новости из России, потому что это больше не его, удалил все приложения «Яндекса» и нанял охрану.

Волож попал под санкции Евросоюза в июне 2022 года. В декабре он заявил об уходе из «Яндекса». В августе 2023 года бизнесмен осудил военные действия России на Украине, объяснив задержку в своем заявлении необходимостью вывезти из России ключевых сотрудников.

Тогда же Волож попросил снять с себя европейские санкции, и в марте 2024 года Евросоюз удовлетворил эту просьбу.

В июле, сразу после завершения сделки по продаже российской части «Яндекса», бизнесмен возглавил нидерландскую Nebius Group — бывшую Yandex N.V. Основным владельцем МКПАО «Яндекс» стал ЗПИФ «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами компании.

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