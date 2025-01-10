Финансист предрекла снижение ключевой ставки ЦБ в феврале

Финансист Фрумина: ЦБ может снизить ставку в феврале на 1 % вопреки инфляции

Центробанк может пойти на сохранение или даже снижение ключевой ставки на заседании совета директоров регулятора в феврале, даже несмотря на то, что в январе инфляция продолжает расти. Такое мнение выразила в беседе с агентством «Прайм» и. о. завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.

По ее словам, причиной ускорения инфляции в январе 2025 года могло стать повышенное потребление на фоне того, что многие сотрудники получили премии перед Новым годом. Но ситуация может выровняться уже к февралю, что при условии дальнейшего охлаждения кредитования и позитивной динамики цен позволит снизить ключевую ставку.

Финансист напомнила, что во время новогодних праздников расходы внутри страны росли, на это повлияли в том числе геополитическася напряженность и волатильность рубля, которые ограничили возможность поездок за границу.

«На снижение инфляции работает продолжающееся сокращение кредитования корпоративного сектора. Банки приостановили выдачу одобренных ранее кредитов и повысили ставки. Одновременно в отдельных банках продолжается рост ставок по вкладам, что стимулирует перекачку средств и обеспечивает изъятие части денег из оборота», — обратила внимание Фрумина.

Позитивная динамика по ценам и инфляционным ожиданиям в феврале может привести к снижению ключевой ставки на один процентный пункт, до 20 процентов годовых. Среди прочих сценариев исхода следующего заседания ЦБ — сохранение ставки на прежнем уровне и ее повышение до 22 процентов годовых.

«Меры, принимаемые ЦБ, больше влияют на ограничение предложения, чем на ограничение спроса. Поэтому для борьбы с инфляцией задействованы параллельные инструменты стимулирования производства, включающие льготные кредиты. Комплекс принятых решений должен позволить победить инфляцию», — резюмировала специалист.

Ранее аналитики допустили повышение ключевой ставки до нового рекорда к концу 2025 года. В свою очередь, Банк России планирует в среднесрочной перспективе снизить показатель до 17-20 процентов.