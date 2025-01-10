В Госдуме ответили на заявление Зеленского о желании закончить украинский конфликт

Депутат Белик назвал лицемерием слова Зеленского о желании остановить конфликт

Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал лицемерием слова украинского президента Владимира Зеленского о желании закончить военный конфликт в 2025 году. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Зеленский хочет закончить военный конфликт не ради мира, а из-за того, «что земля горит под его ногами». «Это не искреннее желание остановить конфликт, а торг на грани фола», — ответил депутат на слова украинского лидера.

Он напомнил, что ни НАТО, ни США не пожелали влезать в конфликт на стороне Киева. По его словам, они дали понять, что «своя рубаха ближе к телу».

Ранее Зеленский рассказал, что Киев хотел бы завершить украинский конфликт в этом году.