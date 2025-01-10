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12:33, 10 января 2025Силовые структуры

Из-за видео с избиением детьми сверстника в российской футбольной секции возбуждено дело

В Татарстане возбудили дело в отношении тренера, которого обвиняют в драке детей
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Жесть Казани

В Татарстане возбудили уголовное дело после скандала с избиением детьми сверстника в футбольной секции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитете России (СКР).

Дело возбуждено по статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») и статье 293 («Халатность») УК РФ. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее на видео попали дошкольники из детской секции по футболу, которые толпой запинали малыша. На кадрах с камеры наблюдения видно, как сидящие на скамейке дети несколько раз пинают лежащего рядом на полу мальчика. Это замечает тренер и, не останавливая происходящее, что-то говорит воспитанникам, после чего те уже толпой окружают сверстника и начинают наносить ему удары ногами и руками. Сам мужчина спокойно наблюдает за происходящим, однако через несколько секунд дует в свисток, и дошкольники начинают расходиться.

Инцидент произошел до Нового года в детсаду «Колокольчик» Набережных Челнов, где арендовала помещение футбольная секция «Пантера», организованная индивидуальным предпринимателем, имя которого не называется. Родители уверены, что тренер специально заставил воспитанников избить соратника по команде.

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