Калининградский губернатор Беспрозванных призвал Литву не лезть в дела региона

Литве следует не лезть в дела Калининградской области и не отвлекать от созидания будущего. Об этом заявил губернатор российского региона Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале.

«В очередной раз мы слышим странные заявления от президента Литвы [Гитанаса Науседы], родившегося в СССР шестьдесят лет назад в советском городе Клайпеде. В этот раз он заявил, что Калининград исторически литовский город», — написал чиновник.

Глава области отметил, что российский народ сохраняет и ценит историю, в то время как Литва сносит памятники советским воинам, которые дали им то, что страна имеет на данный момент.

Беспрозванных призвал власти Литвы заниматься своими делами и не лезть в регион.

«Не отвлекайте нас от созидания нашего будущего и будущего наших детей в нашем самом западном регионе Великой России. Так было, есть и будет всегда», — заключил он.

Ранее Науседа опубликовал пост в социальной сети X, где отреагировал на переименование Музея литовского поэта XVIII века Кристионаса Донелайтиса в Калининградской области на Литературный музей. Он находится в 15 километрах от границы с Литвой. «Как бы Россия ни старалась, Караляучюс никогда не станет Калининградом», — написал он.