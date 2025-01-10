Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:29, 10 января 2025Россия

Калининградский губернатор отреагировал на притязания Литвы на регион

Калининградский губернатор Беспрозванных призвал Литву не лезть в дела региона
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Литве следует не лезть в дела Калининградской области и не отвлекать от созидания будущего. Об этом заявил губернатор российского региона Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале.

«В очередной раз мы слышим странные заявления от президента Литвы [Гитанаса Науседы], родившегося в СССР шестьдесят лет назад в советском городе Клайпеде. В этот раз он заявил, что Калининград исторически литовский город», — написал чиновник.

Глава области отметил, что российский народ сохраняет и ценит историю, в то время как Литва сносит памятники советским воинам, которые дали им то, что страна имеет на данный момент.

Беспрозванных призвал власти Литвы заниматься своими делами и не лезть в регион.

«Не отвлекайте нас от созидания нашего будущего и будущего наших детей в нашем самом западном регионе Великой России. Так было, есть и будет всегда», — заключил он.

Ранее Науседа опубликовал пост в социальной сети X, где отреагировал на переименование Музея литовского поэта XVIII века Кристионаса Донелайтиса в Калининградской области на Литературный музей. Он находится в 15 километрах от границы с Литвой. «Как бы Россия ни старалась, Караляучюс никогда не станет Калининградом», — написал он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Хинштейн раскрыл масштаб разрушений в Курской области

      Новый выброс мазута обнаружили у берегов Кубани

      Российская блогерша посоветовала девушкам брать одну вещь с собой на Бали

      Трамп допустил взаимную симпатию с Обамой

      Российский вратарь получил в австрийском клубе прозвище Путин

      Ценам на автомобили в России предсказали рост в полтора раза

      Крупнейший в России производитель фанеры купил три завода

      Украинский министр назвал представителя ЕС «клерком среднего звена»

      Полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на таксиста россиянина

      БПЛА самолетного типа сбит над российским регионом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше