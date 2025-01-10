Минобороны: Экипаж танка Т-80БМ уничтожил еще один немецкий Leopard в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) экипаж танка Т-80БМ группировки войск «Запад» уничтожил танк Leopard Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал командир танковой роты группировки войск «Запад» с позывным Сомелье, пишет ТАСС со ссылкой на видео Минобороны.

«Выехал Leopard на наше направление, и ребята, мотострелки, поразили его ПТУРом. Ранили, так сказать. Ребята на танке выехали с дальности 9,5 километров, нанесли огневое поражение рядом с ним, по гусенице танка, и, соответственно, он остался на поле как трофей», — рассказал военнослужащий.

По его словам, немецкий танк хотел выехать на прямую наводку, но российские военные поразили его с закрытых огневых позиций. Экипажи танков работают круглосуточно, заявил командир роты с позывным Сомелье.

Ранее герой России Иван Жарский рассказал об уничтожении семи танков Leopard в одном бою. Подразделение военнослужащего без потерь встретило ВСУ и уничтожило 13 единиц техники и 50 человек личного состава.