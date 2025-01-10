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16:50, 10 января 2025Культура

Лазарев пожаловался на набранный во время праздников вес

Сергей Лазарев заявил, что за время новогодних праздников набрал 4 килограмма
Андрей Шеньшаков

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Певец Сергей Лазарев заявил, что за новогодние праздники набрал вес. Об этом артист сообщил на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Лазарева, всему виной стал салат оливье.

«Плюс четыре килограмма за праздники. Твою ж... Скидывал, блин, весь год. Спасибо оливье!» — пожаловался своим подписчикам музыкант.

Ранее стало известно, что Лазарев оценил внешность Леры Кудрявцевой фразой «пьет кровь молодых мужчин».

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