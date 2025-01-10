Марочко: Военнослужащие ВСУ бросили раненных сослуживцев после удара ВС России

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросили раненных сослуживцев, боеприпасы и тяжелое вооружение после удара Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, это произошло в районе Белогоровки в ЛНР. «[Было] зафиксировано движение группы противника (до взвода), которая направлялась на передовые позиции. Данные были оперативно переданы командованию, и по цели был нанесен артиллерийский удар», — заявил эксперт.

Марочко рассказал, что одна часть группы была ликвидирована, а другая — ранена. По его словам, выжившие военные бежали, оставив раненых сослуживцев, боеприпасы и снаряжение.

Ранее Марочко заявлял, что у ВСУ появились модернизированные дроны, которые неуязвимы к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По его словам, они используются на волчанском направлении.

