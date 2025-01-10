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09:05, 10 января 2025Бывший СССР

Марочко заявил о принуждении ВСУ мирных жителей к бегству под Купянском

Марочко: ВСУ под Купянском выгоняют жителей автоматами и занимают их дома
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) под дулами автоматов вынуждают мирное население Богуславки и Борового в Харьковской области, под Купянском, к бегству из своих домов. Затем противник занимает их и оборудует там свои позиции, об этом заявил в беседе с ТАСС военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Зафиксированы случаи мародерства. Также ВСУ под угрозой применения оружия в случае неповиновения в принудительном порядке выселяют людей из собственного жилья для расквартирования личного состава и обустройства позиций. Противоправные действия в отношении мирных граждан начали носить массовый характер после новогодних праздников», — подчеркнул эксперт.

По словам Марочко, украинские подразделения совершают подобные действия с согласия местных органов власти и с поддержкой правоохранителей.

Ранее сообщалось о появлении неуязвимых к средствам радиоэлектронной борьбы дронов ВСУ, их начали использовать на участке Липцы-Волчанск. Для модернизации были взяты тяжелые сельскохозяйственные дроны.

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