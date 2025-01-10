Маск высказался о шансах Трампа быстро разрешить конфликт на Украине

Маск: Быстрое решение конфликта на Украине возможно при сильном лидерстве в США

Конфликт на Украине может решиться быстро, но для этого необходимо сильное лидерство внутри Соединенных Штатов. Такое мнение высказал в ходе онлайн-дискуссии с сопредседателем немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алисой Вайдель американский миллиардер Илон Маск, трансляция велась в соцсети Х.

«Путь к решению существует, но это требует сильного лидерства внутри США», — подчеркнул Маск. Он также допустил, что избранный американский президент Дональд Трамп сможет повлиять на завершение украинского кризиса в довольно сжатые сроки. Впрочем, он не стал вдаваться в подробности, как глава государства достигнет такого результата.

Ранее Алиса Вайдель выразила надежду, что Дональд Трамп и Илон Маск смогут закончить вооруженный конфликт на Украине. Она подчеркнула, что Европа не в состоянии это сделать.