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05:12, 10 января 2025Из жизни

Мигрантка из Африки родила в резиновой лодке посреди Атлантики

Telegraph: Женщина из Африки родила в лодке с 63 мигрантами посреди Атлантики
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Salvamento Maritimo / Reuters

Женщина родила в резиновой лодке, где находились 63 мигранта из Африки. Об этом сообщил капитан поисково-спасательного судна «Талия» Доминго Трухильо, передает The Guardian.

По данным издания, капитан и его команда знали о беременности женщины на борту, однако они не располагали информацией о том, что она уже родила.

Отмечается, что мигранты на резиновой лодке направлялись в сторону Канарских островов. Когда у женщины начались схватки, они смогли освободить нос резинового плавучего средства, а затем — уведомили береговую охрану о происходящем на борту. Роды произошли за 10 минут до того, как спасатели прибыли к лодке.

Трухильо также подчеркнул, что был шокирован зрелищем младенца, которого держал на руках один из африканцев. Позже женщину и ребенка на вертолете доставили на остров Лансароте.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании отказалась прекращать редкую беременность и успешно родила тройню. Врачи опасались, что количество эмбрионов-близнецов может спровоцировать серьезные осложнения и подвергнет угрозе жизнь матери.

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