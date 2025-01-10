МО Израиля поручило военным создать план уничтожения ХАМАС

Министр обороны Израиля Кац: нужно создать план полного уничтожения ХАМАС в Газе

Если заложники в секторе Газа не будут освобождены до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая запланирована на 20 января, то необходимо создать план «полного уничтожения» радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, его слова приводит The Times of Israel.

«Если сделка по освобождению заложников в Газе не состоится до вступления Трампа в должность президента США, то необходимо обеспечить полный разгром ХАМАС в регионе», — подчеркнул глава израильского оборонного ведомства.

По данным газеты, Кац поручил военным представить ему планы «полного разгрома» ХАМАС во время оценки ситуации в регионе с начальником Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви и другими высшими офицерами. Министр подчеркнул, что вопрос освобождения заложников является «главным приоритетом оборонного ведомства с момента его вступления в должность и необходимо сделать все возможное, чтобы вернуть их домой».

28 декабря прошлого года премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани провели встречу с делегацией движения ХАМАС, чтобы определить пути продвижения переговоров для прекращения огня в Газе.