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17:01, 10 января 2025Силовые структуры

Мошенники под видом оформления онлайн-кредитов обманули россиян на 16 миллионов рублей

В Новосибирске задержали мошенников, обманувших россиян на 16 миллионов рублей
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Новосибирске полиция закончила предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве на сумму свыше 16 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 10 января, в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным МВД, с января по декабрь 2022 года жители Новосибирска организовали в арендованных офисах пять кол-центров, операторы которых предлагали оформить кредиты. Они убеждали клиентов в необходимости компенсировать расходы, связанные с оформлением займов. Аферисты применяли различные банковские и сим-карты, смартфоны, меняли адреса кол-центров.

Каждый участник криминальной схемы следовал разработанному сценарию, в котором был прописан алгоритм действий и шаблоны ответов при общении с обманутыми. Всего от действий данной группы мошенников пострадали порядка 300 человек.

Ранее МВД сообщило, что мошенники, представляясь работодателями, пишут россиянам в сети и предлагают сотрудничать удаленно.

О других распространенных схемах, которые мошенники используют для обмана россиян, можно узнать в документальном сериале Okko «На крючке: когда звонит мошенник». В сериале также рассказывается о том, как устроен бизнес киберпреступников и как можно от них защититься.

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