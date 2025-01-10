В Киеве опровергли задержание украинских наемников в Венесуэле

Представитель МИД Украины Тихий опроверг задержание наемников в Венесуэле

В Каракасе не располагают подтвержденными сведениями об украинском гражданстве арестованных боевиков. Задержание украинских наемников в Венесуэле опроверг представитель МИД Украины Георгий Тихий, передает «РБК-Украина».

«Наше дипломатическое учреждение связалось с министром иностранных дел Венесуэлы, который сообщил, что он не владеет информацией о принадлежности задержанных к украинскому гражданству», — заявил дипломат.

Он также отметил, что Венесуэла не предоставила украинскому дипломатическому ведомству фактических доказательств причастности украинских граждан к совершению преступлений на территории латиноамериканской республики.

О задержании украинских наемников на территории Венесуэлы стало известно 8 января. По словам президента страны Николаса Мадуро, они готовили террористические акции.