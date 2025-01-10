На Украине пообещали продлить военное положение даже после прекращения боевых действий

Нардеп Юрчишин: Военное положение продолжится после окончания боевых действий

Военное положение на территории Украины не будет сразу отменено после окончания боевых действий. Об этом заявил депутат Верховной Рады республики Ярослав Юрчишин, передает «Страна.ua».

Как отметил депутат, отмена военного положения будет зависеть от решений силовых структур о готовности украинского государства обеспечить безопасность своему населению, что зависит непосредственно от формата заключенного соглашения между Киевом и Москвой. Помимо этого, отмена военного положения, по его словам, будет длительным процессом.

Ранее глава киевского Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко заявил, что украинские политики уже фактически организовывают избирательные кампании, надеясь на прекращение огня и начало президентских и парламентских выборов в стране.

Эксперт напомнил, что, если в 2025 году военное положение не продлят, в течение 30 дней будут объявлены выборы, которые раньше не могли состояться.