На Украине заявили о влиянии США на эго Зеленского

Дубинский: Демократы США надули эго Зеленского

Представители Демократической партии США профессионально «надули эго» президента Украины Владимира Зеленского. О влиянии на поведение политика сообщил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Он все еще “требует от США гарантий безопасности”, и абсолютно уверен, что Трамп и европейцы должны с ним встретиться, послушать про очередной “потужный план перемоги”, и потом заставить Путина сделать так, как велел Владимир Александрович», — написал Дубинский.

Он отметил, что Украина находится в заложниках у «этого психопата», имея в виду Зеленского.

Ранее Дубинский призвал украинского лидера вернуться в реальность и уйти в отставку.