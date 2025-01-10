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00:57, 10 января 2025Бывший СССР

На Украине заявили о влиянии США на эго Зеленского

Дубинский: Демократы США надули эго Зеленского
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Heiko Becker / Reuters

Представители Демократической партии США профессионально «надули эго» президента Украины Владимира Зеленского. О влиянии на поведение политика сообщил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Он все еще “требует от США гарантий безопасности”, и абсолютно уверен, что Трамп и европейцы должны с ним встретиться, послушать про очередной “потужный план перемоги”, и потом заставить Путина сделать так, как велел Владимир Александрович», — написал Дубинский.

Он отметил, что Украина находится в заложниках у «этого психопата», имея в виду Зеленского.

Ранее Дубинский призвал украинского лидера вернуться в реальность и уйти в отставку.

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