На ЗАЭС прокомментировали атаку ВСУ на Энергодар

Представитель ЗАЭС Яшина прокомментировала атаку ВСУ на Энергодар

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать инфраструктуру города Энергодар, спутника Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина, передает ТАСС.

«ВСУ предприняли несколько попыток нанести удары по городу Энергодару, однако никаких повреждений им нанести не удалось», — рассказала представитель.

По ее словам, удары украинской армии пришлись по берегу Днепра, а подобные попытки проходят ежедневно.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что ВСУ атаковали Энергодар из ствольной артиллерии. По его словам, в городе прозвучало не менее пяти прилетов.