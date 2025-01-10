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11:43, 10 января 2025Силовые структуры

Набросившегося с молотками на школьников в Балаганске подростка отправят в спецучреждение

Набросившегося на школьников в Балаганске подростка отправят в спецучреждение
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Балаганске Иркутской области 13-летнего восьмиклассника, который с молотками и ножом напал на одноклассников, отправят в спецучреждение. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Полиция подала иск об отправке мальчика в ангарскую спецшколу закрытого типа. Это требование удовлетворили.

Нападение на школу произошло 23 сентября. Мальчик ударил молотком по затылку одноклассника, после чего стал кричать и бить по рукам других учеников. Обезвредить школьника удалось подоспевшему учителю физкультуры.

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