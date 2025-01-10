Набросившегося с молотками на школьников в Балаганске подростка отправят в спецучреждение

Набросившегося на школьников в Балаганске подростка отправят в спецучреждение

В Балаганске Иркутской области 13-летнего восьмиклассника, который с молотками и ножом напал на одноклассников, отправят в спецучреждение. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Полиция подала иск об отправке мальчика в ангарскую спецшколу закрытого типа. Это требование удовлетворили.

Нападение на школу произошло 23 сентября. Мальчик ударил молотком по затылку одноклассника, после чего стал кричать и бить по рукам других учеников. Обезвредить школьника удалось подоспевшему учителю физкультуры.