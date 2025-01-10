Напавшего на школу в Курске подростка заподозрили в покушении на теракт

ТАСС: Напавшего на школу в Курске подростка заподозрили в покушении на теракт

Напавшего на школу в Курске подростка заподозрили в покушении на теракт, сообщает ТАСС со ссылкой на СК по Курской области.

Там уточнили, что возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 205 УК (покушение на террористический акт). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.

Ранее в Курске 16-летний подросток в балаклаве пытался напасть на школу № 54, вооружившись молотком, ножами и жидкостью для розжига. Охранник не смог предотвратить нападение, и когда подросток разбил стекло в помещении, не задержал его. Врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил, что, по предварительной информации, подросток совершил нападение из-за сложных отношений с одной из учениц школы.