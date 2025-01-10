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08:47, 10 января 2025Мир

Навестивший Трампа политик расшифровала его заявления о присоединении Гренландии

Премьер Италии Мелони: Заявления Трампа о Гренландии являются посланием
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что заявления избранного президента США Дональда Трампа о Гренландии являются посланием «некоторым другим крупным мировым игрокам». Ее слова приводит издание The Hill.

«Я думаю, мы можем исключить ситуацию, в которой Соединенные Штаты в ближайшие годы попытаются применить силу для аннексии интересующей их территории», — отметила Мелони в ходе ежегодной пресс-конференции.

Политик назвала слова Трампа «посланием некоторым другим крупным мировым игрокам, а не какими-либо враждебными претензиями в отношении этих стран». Она уточнила, что высказывания избранного американского президента о Гренландии являются предостережением против «китайского прагматизма» в «дистанционных дебатах между великими державами».

5 января Мелони встретилась с Трампом в его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Ранее будущий советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что Гренландия важна для США, поскольку является частью соперничества в Арктике, от которого зависит национальная безопасность страны.

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