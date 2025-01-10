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15:01, 10 января 2025Силовые структуры

Охрану курских учебных заведений проверят после нападения подростка на школу

Хинштейн пообещал проверку охраны школ Курска после нападения подростка
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал Ирины Волк

Росгвардия, региональная полиция и МЧС проверят обеспечение безопасности всех учебных заведений Курской области после нападения подростка на школу. Об этом в пятницу, 10 января, в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По словам Хинштейна, будет проведена проверка частной охранной организации (ООО «ЧОП «Содействие»), с которой заключены договоры на охрану этой и других школ Курска. «Это серьезный сигнал для всех нас», — отреагировал на произошедшее Александр Хинштейн.

10 января в Курске 16-летний подросток в балаклаве пытался напасть на школу № 54, вооружившись молотком, ножами и жидкостью для розжига. Подросток вбежал в здание, разбил одно окно в коридоре и, несмотря на преследование, беспрепятственно выскочил на улицу, попутно разбив молотком стекло входной двери. Убегая, молодой человек бросил при входе сумку, в которой лежали два ножа и бутылка с жидкостью для розжига.

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