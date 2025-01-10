Охрану курских учебных заведений проверят после нападения подростка на школу

Хинштейн пообещал проверку охраны школ Курска после нападения подростка

Росгвардия, региональная полиция и МЧС проверят обеспечение безопасности всех учебных заведений Курской области после нападения подростка на школу. Об этом в пятницу, 10 января, в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По словам Хинштейна, будет проведена проверка частной охранной организации (ООО «ЧОП «Содействие»), с которой заключены договоры на охрану этой и других школ Курска. «Это серьезный сигнал для всех нас», — отреагировал на произошедшее Александр Хинштейн.

10 января в Курске 16-летний подросток в балаклаве пытался напасть на школу № 54, вооружившись молотком, ножами и жидкостью для розжига. Подросток вбежал в здание, разбил одно окно в коридоре и, несмотря на преследование, беспрепятственно выскочил на улицу, попутно разбив молотком стекло входной двери. Убегая, молодой человек бросил при входе сумку, в которой лежали два ножа и бутылка с жидкостью для розжига.