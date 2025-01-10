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18:43, 10 января 2025Экономика

Особняк звезды Голливуда чудом уцелел во время пожаров в Лос-Анджелесе

Белый особняк актера Тома Хэнкса не пострадал во время пожаров в Голливуде
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Paul Harris / Getty Images

Белый особняк американского актера Тома Хэнкса за 26 миллионов долларов чудом уцелел во время пожаров в городском округе Лос-Анджелес. Об этом пишет Daily Mail.

На опубликованных кадрах видно, что жилье звезды Голливуда не пострадало от пламени, тогда как дом его соседа сгорел и все еще окутан дымом. При этом каких-либо разрушений не видно ни на крыше принадлежащего Хэнксу здания, ни на прилегающих территориях.

Ранее стало известно, что из-за пожаров светская львица Пэрис Хилтон лишилась виллы в Малибу. Знаменитость, не жила там постоянно, но именно в этом доме сделал свои первые шаги ее сын. Поэтому потеря недвижимости стала эмоциональной для звезды.

Эвакуироваться пришлось и другим известным личностям. Среди них — актеры Бен Аффлек и Гвинет Пэлтроу, певица Рианна и баскетболист Леброн Джеймс.

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