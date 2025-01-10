В России высказались об ожиданиях от возможной встречи Путина и Трампа

Депутат Чепа назвал значимой возможную встречу Путина и Трампа

Безусловно, возможная встреча российского лидера Владимира Путина и избранного президентом США Дональда Трампа является значимой, отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал об ожиданиях от прогнозируемого события.

России хотелось бы, чтобы Штаты поменяли свои взгляды относительно безопасности России, Европы, и относительно будущего НАТО, сообщил депутат. Эти вопросы он назвал важнейшими. Если Америка услышит то, о чем Россия говорит на протяжении последних лет, полагает парламентарий, это станет самым позитивным сдвигом, касающимся не только отношений двух стран, но и развития мира в целом.

«Одним из главных вопросов, естественно, будет Украина. Понятно, что у Трампа на сегодняшний день нет четкого плана по Украине, они все это вырабатывают, поэтому, я думаю, что подготовка еще будет вестись определенное время. Не мы организовали этот конфликт, и, конечно, все мы ждем его завершения. Мы ждем завершения в рамках тех условий, которые были обозначены президентом Путиным в прошлом году, и вот здесь бы тоже было важно, чтобы американцы поняли и подошли к решению этого вопроса продуктивно», — поделился Чепа.

Также, по его словам, России хотелось бы увидеть какие-то подвижки в области смягчения санкций. Депутат уточнил, что не видит больших перспектив в этом вопросе, однако добавил, что плавное движение в этой области необходимо, так как эта санкционная война негативно влияет на мировую экономику.

«Во многом политически они (санкционные вопросы — прим. "Ленты.ру") могут быть решены, а с точки зрения экономики нет. Знаете, как долго еще санкции Джексона-Вэника существовали, когда уже вопрос с Израилем был много-много десятилетий как решен, а они продолжали действовать, потому что, если это где-то выгодно США, они будут по этим правилам, которые сами же прописывают, жить», — заключил депутат.

Ранее Трамп во время общения с журналистами в своей резиденции во Флориде объявил о подготовке встречи с Путиным. «Он хочет встретиться, и мы договариваемся об этом», — сказал политик.

