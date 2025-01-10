Пара приняла участие в секс-вечеринке соседей в праздники и столкнулась с проблемой

Мужчина пожаловался, что они с женой переспали во время праздников с незнакомцами, после чего столкнулись с проблемой. Письмо читателя и ответ секс-коуча Салли Лэнд опубликовало издание The Sun.

Автор письма рассказал, что ему и его жене 32 и 35 лет соответственно, а соседям — примерно 45. «Однажды вечером мы столкнулись с ними в баре, и они пригласили нас к себе в гости после закрытия. Дети были у бабушки, поэтому мы приняли их приглашение, а после увидели много машин, припаркованных возле их дома», — вспомнил он. Оказалось, у соседей была секс-вечеринка — все женщины были откровенно одеты, всех угощали алкоголем.

Когда незнакомец подошел к его жене и начал трогать ее, мужчина решил, что ей это нравится. «Я наблюдал за ними: как он поцеловал ее, а затем отвел в другую комнату, и они занялись сексом на матрасе на полу. Я последовал за ней, чтобы проверить, все ли в порядке, присоединился к оргии, ни с кем не кончил, но прекрасно провел время», — признался автор письма. Однако на следующий день женщина была недовольна: она заявила, что муж отдал ее незнакомцу, и перестала разговаривать с ним. Сам же мужчина считает, что жена пошла на сексуальный контакт по своему желанию.

В ответ Лэнд порекомендовала супругам устанавливать правила и границы до участия в свингерских вечеринках. «Найдите момент, чтобы сказать ей, что любите ее и хотите забыть об этом опыте. Вы не об этом договаривались друг с другом, и вам нужно вернуть свои отношения в нужное русло», — уверена коуч.

Ранее секс-коуч Рич Юзвяк дал совет мужу, который рассказал о неожиданном для него последствии измены жены. По словам мужчины, теперь во время интимных игр он представляет, как женщина развлекается с другими.