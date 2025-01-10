Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:00, 10 января 2025Забота о себе

Пара приняла участие в секс-вечеринке соседей в праздники и столкнулась с проблемой

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Orion Production / Shutterstock / Fotodom

Мужчина пожаловался, что они с женой переспали во время праздников с незнакомцами, после чего столкнулись с проблемой. Письмо читателя и ответ секс-коуча Салли Лэнд опубликовало издание The Sun.

Автор письма рассказал, что ему и его жене 32 и 35 лет соответственно, а соседям — примерно 45. «Однажды вечером мы столкнулись с ними в баре, и они пригласили нас к себе в гости после закрытия. Дети были у бабушки, поэтому мы приняли их приглашение, а после увидели много машин, припаркованных возле их дома», — вспомнил он. Оказалось, у соседей была секс-вечеринка — все женщины были откровенно одеты, всех угощали алкоголем.

Когда незнакомец подошел к его жене и начал трогать ее, мужчина решил, что ей это нравится. «Я наблюдал за ними: как он поцеловал ее, а затем отвел в другую комнату, и они занялись сексом на матрасе на полу. Я последовал за ней, чтобы проверить, все ли в порядке, присоединился к оргии, ни с кем не кончил, но прекрасно провел время», — признался автор письма. Однако на следующий день женщина была недовольна: она заявила, что муж отдал ее незнакомцу, и перестала разговаривать с ним. Сам же мужчина считает, что жена пошла на сексуальный контакт по своему желанию.

Материалы по теме:
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019
Как пережить развод? Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
Как пережить развод?Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
4 октября 2022

В ответ Лэнд порекомендовала супругам устанавливать правила и границы до участия в свингерских вечеринках. «Найдите момент, чтобы сказать ей, что любите ее и хотите забыть об этом опыте. Вы не об этом договаривались друг с другом, и вам нужно вернуть свои отношения в нужное русло», — уверена коуч.

Ранее секс-коуч Рич Юзвяк дал совет мужу, который рассказал о неожиданном для него последствии измены жены. По словам мужчины, теперь во время интимных игр он представляет, как женщина развлекается с другими.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп анонсировал встречу с Путиным. США уже занимаются организацией и готовятся к переговорам

      Япония сняла санкции с матери Пригожина

      ФСБ задержала россиянина по делу о госизмене за финансирование ВСУ

      Фитнес-тренер дала советы по возвращению к спорту после праздников

      56-летняя актриса показала фигуру в купальнике

      Пара приняла участие в секс-вечеринке соседей в праздники и столкнулась с проблемой

      Российский вирусолог назвал две особо уязвимых перед метапневмовирусом категории людей

      Трамп пообещал обнародовать доклад о неопознанных БПЛА в США

      Власти Японии исключили из санкционных списков восемь человек

      С Блиновской прекратили взыскание 1,1 миллиарда рублей по налогам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше