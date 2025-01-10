Песков раскрыл обсуждаемые Путиным с членами Совбеза темы

Песков: Путин на совещании с Совбезом обсудил темы внутренней и внешней повестки

Президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом обсудил вопросы внутренней и внешней повестки. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Как всегда, обсуждались еще и актуальные вопросы и внутренней, и международной повестки дня, как это всегда бывает на таких совещаниях», — пояснил представитель Кремля.

По словам Пескова, 10 января у президента запланированы ряд встреч и внутренних совещаний.

Накануне стало известно, что в свой первый рабочий день в 2025 году Владимир Путин провел совещание с кабмином. Основной темой совещания должен был стать запуск новых национальных проектов в стране.