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12:54, 10 января 2025Россия

Песков раскрыл обсуждаемые Путиным с членами Совбеза темы

Песков: Путин на совещании с Совбезом обсудил темы внутренней и внешней повестки
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом обсудил вопросы внутренней и внешней повестки. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Как всегда, обсуждались еще и актуальные вопросы и внутренней, и международной повестки дня, как это всегда бывает на таких совещаниях», — пояснил представитель Кремля.

По словам Пескова, 10 января у президента запланированы ряд встреч и внутренних совещаний.

Накануне стало известно, что в свой первый рабочий день в 2025 году Владимир Путин провел совещание с кабмином. Основной темой совещания должен был стать запуск новых национальных проектов в стране.

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