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12:51, 9 января 2025Россия

Стало известно о планах Путина на первый рабочий день в 2025 году

RIA_Kremlinpool: в первый рабочий день года Путин проведет совещание с кабмином
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Sergei Ilyin / Kremlin / Reuters

В первый рабочий день 2025 года президент России Владимир Путин проведет совещание с кабмином. Об этом сообщил Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

Отмечается, что основной темой совещания станет запуск новых национальных проектов в стране.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин проведет новогодние праздники в рабочем графике. По его словам, отдыхать глава государства, в понятии обычных граждан, не будет, так как в текущей ситуации это невозможно.

До этого стало известно, что Путин отказался поздравлять лидеров недружественных стран с Новым годом. Однако у некоторых недружественных стран президент поздравит людей, добавил тогда Песков.

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