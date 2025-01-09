Стало известно о планах Путина на первый рабочий день в 2025 году

RIA_Kremlinpool: в первый рабочий день года Путин проведет совещание с кабмином

В первый рабочий день 2025 года президент России Владимир Путин проведет совещание с кабмином. Об этом сообщил Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

Отмечается, что основной темой совещания станет запуск новых национальных проектов в стране.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин проведет новогодние праздники в рабочем графике. По его словам, отдыхать глава государства, в понятии обычных граждан, не будет, так как в текущей ситуации это невозможно.

До этого стало известно, что Путин отказался поздравлять лидеров недружественных стран с Новым годом. Однако у некоторых недружественных стран президент поздравит людей, добавил тогда Песков.