34-летняя певица Нюша снялась в бикини под пальмой во время отдыха

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, показала фанатам фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает пять миллионов подписчиков.

34-летняя исполнительница отправилась вместе с детьми на отдых, во время которого снялась на пляже. Так, она позировала, сидя на песке под пальмой.

При этом знаменитость надела белое бикини, состоявшее из топа с треугольными чашками и трусов с завязками на бедрах. Также она распустила волосы и дополнила образ солнцезащитными очками с овальными линзами и массивными серьгами.

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